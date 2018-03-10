Спасатели продолжают искать рабочих под завалами в шахте «Беларуськалия»

Спасатели не нашли двоих рабочих в вагоне, до которого добрались под завалами в шахте предприятия «Беларуськалий». Поиски продолжаются.

Такую информацию сообщает канал ОНТ. Ранее МЧС республики сообщило, что в той шахте обрушилась порода. В то время, когда это произошло, там работали два человека. Их вагон засыпало. По данным канала, специалистам удалось добраться до него, но внутри они никого не нашли.

Гендиректор предприятия Иван Головатый рассказал, что поиски усложняют некоторые факторы. Так специалисты совсем не могут воспользоваться техникой. Все завалы убирают вручную. Однако работа ведется без перерывов, сказал он.

Работают с документацией предприятия, допрашивают его сотрудников. Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту нарушения правил безопасности горных работ на предприятии.