Выборы Президента 2018
Мы в соц.сетях:
Хворостовского наградили премией BraVo посмертно

Хворостовского наградили премией BraVo посмертно

 Жильцов еще одного подъезда краснодарского дома, где произошел взрыв, расселят   

Жильцов еще одного подъезда краснодарского дома, где произошел взрыв, расселят   
Афганистан дал отчет о ликвидации 171 боевика за сутки

Афганистан дал отчет о ликвидации 171 боевика за сутки

 Миссия ОБСЕ начала работу в Закарпатье — МИД Венгрии

Миссия ОБСЕ начала работу в Закарпатье — МИД Венгрии
Представленные российские вооружения не повлияли на военную политику США — глава Пентагона

Представленные российские вооружения не повлияли на военную политику США — глава Пентагона

 Ле Пен предложила новое название своей партии — Национальный союз

Ле Пен предложила новое название своей партии — Национальный союз
Хворостовского наградили премией BraVo посмертно

Хворостовского наградили премией BraVo посмертно

 Жильцов еще одного подъезда краснодарского дома, где произошел взрыв, расселят   

Жильцов еще одного подъезда краснодарского дома, где произошел взрыв, расселят   
Афганистан дал отчет о ликвидации 171 боевика за сутки

Афганистан дал отчет о ликвидации 171 боевика за сутки

 Миссия ОБСЕ начала работу в Закарпатье — МИД Венгрии

Миссия ОБСЕ начала работу в Закарпатье — МИД Венгрии
Представленные российские вооружения не повлияли на военную политику США — глава Пентагона

Представленные российские вооружения не повлияли на военную политику США — глава Пентагона

 Ле Пен предложила новое название своей партии — Национальный союз

Ле Пен предложила новое название своей партии — Национальный союз
22:12   10 Марта 2018
Ближнее зарубежье
105

Спасатели продолжают искать рабочих под завалами в шахте «Беларуськалия»

Спасатели продолжают искать рабочих под завалами в шахте «Беларуськалия»

Спасатели не нашли двоих рабочих в вагоне, до которого добрались под завалами в шахте предприятия «Беларуськалий». Поиски продолжаются.

Такую информацию сообщает канал ОНТ. Ранее МЧС республики сообщило, что в той шахте обрушилась порода. В то время, когда это произошло, там работали два человека. Их вагон засыпало. По данным канала, специалистам удалось добраться до него, но внутри они никого не нашли.

Гендиректор предприятия Иван Головатый рассказал, что поиски усложняют некоторые факторы. Так специалисты совсем не могут воспользоваться техникой. Все завалы убирают вручную. Однако работа ведется без перерывов, сказал он.

Работают с документацией предприятия, допрашивают его сотрудников. Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту нарушения правил безопасности горных работ на предприятии.

Автор: Анастасия Аои
#шахта #обвал #беларуськалия #иван головатый
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Выбор редакции
Сирия последние новости. Дрон террористов не долетел до базы ВКС РФ, в Дамаске неспокойно Весь мир
Сирия последние новости. Дрон террористов не долетел до базы ВКС РФ, в Дамаске неспокойно
Хроника основных событий в Сирийской республике за минувшие сутки.
18:17   11 Марта 2018
208
В Госдуме Ярошу напомнили, как кончил Шухевич Россия

В Госдуме Ярошу напомнили, как кончил Шухевич

15:23   11 Марта 2018
13616
Как Обама передумал атаковать Россию Весь мир

Как Обама передумал атаковать Россию

13:40   11 Марта 2018
11077
Не будь предателем! Докажи свою поддержку – проголосуй за президента Россия

Не будь предателем! Докажи свою поддержку – проголосуй за президента

10:31   11 Марта 2018
137
Новости smi2.ru
Украинцам с 15 марта придется держать дома тела умерших родственников

Украинцам с 15 марта придется держать дома тела умерших родственников

 В Госдуме Ярошу напомнили, как кончил Шухевич

В Госдуме Ярошу напомнили, как кончил Шухевич

 Как Обама передумал атаковать Россию

Как Обама передумал атаковать Россию

 Устроить премьеру фильму «Путин» на «Одноклассниках» Кондрашову посоветовал Киселев

Устроить премьеру фильму «Путин» на «Одноклассниках» Кондрашову посоветовал Киселев