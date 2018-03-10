Неизвестный мужчина застрелил полицейского в Калифорнии

В американском городе Помона, штат Калифорния, неизвестный застрелил полицейского и ранил его напарника. Об этом передает The Los Angeles Times.

По данным издания, злоумышленник ехал в автомобиле, когда полицейские потребовали остановиться для проверки. Началась погоня, после которой и произошла перестрелка. В данный момент преступник забаррикадировался у себя в квартире.

На месте инцидента находятся более 70 полицейских. Они окружили жилой комплекс, в котором держит оборону стрелок.

Днем ранее стало известно, что в том же штате вооруженный мужчина взял в заложники трех человек в местном доме ветеранов. В результате инцидента три женщины-заложницы погибли. Напавший также был найден мертвым.