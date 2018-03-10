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21:51   10 Марта 2018
Весь мир
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Неизвестный мужчина застрелил полицейского в Калифорнии

Неизвестный мужчина застрелил полицейского в Калифорнии

В американском городе Помона, штат Калифорния, неизвестный застрелил полицейского и ранил его напарника. Об этом передает The Los Angeles Times.

По данным издания, злоумышленник ехал в автомобиле, когда полицейские потребовали остановиться для проверки. Началась погоня, после которой и произошла перестрелка. В данный момент преступник забаррикадировался у себя в квартире.

На месте инцидента находятся более 70 полицейских. Они окружили жилой комплекс, в котором держит оборону стрелок.

Днем ранее стало известно,  что в том же штате вооруженный мужчина взял в заложники трех человек в местном доме ветеранов. В результате инцидента три женщины-заложницы погибли. Напавший также был найден мертвым.

Автор: Вячеслав Каширин
#сша #происшествия #чп #калифорния #весь мир
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