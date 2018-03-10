Великобритания призывает бойкотировать ЧМ-2018 в России

Такая реакция должна последовать, если выяснится, что за отравлением экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии стоит российская сторона, считают в Британии.

Британия и ее союзники готовятся дать совместный ответ в этом случае. Одним из основных вариантов этого ответа они рассматривают бойкот чемпионата мира. Так сказано в The Times.

В издании поясняется, что этот вариант подразумевает игнорирование политиками и небезызвестными личностями, а может и вовсе отказ английской сборной Англии от участия в этом мероприятии. Поддержать в этом Соединенное Королевство могут и другие государства.

4 марта Скрипаля и его дочь обнаружили без сознания. Они находились под воздействием неизвестного нервно-паралитического препарата. Сейчас за ними наблюдают врачи и оказывают всю необходимую помощь. Пока их состояние критическое.