Трамп и Абэ обсудили предстоящие переговоры с Ким Чен Ыном

Президент США Дональд Трамп и премьер-министр Японии Синдзо Абэ обменялись мнениями по поводу предстоящей встречи американского и северокорейского лидеров. Об этом Трамп написал он в Twitter.

По его словам, Абэ с энтузиазмом воспринял новость о предстоящих переговорах. Также трамп добавил, что также они с Абэ обсуждали вопрос более эффективной торговли между странами. Он написал об «огромном торговом дефиците в 11 миллиардом долларов, что «нечестно и непродуктивно».

«Все заработает!», — подытожил американский президент.

Ранее президент США опубликовал другой твит, где рассказал о разговоре с председателем КНР Си Цзиньпином на тему будущей встречи с Ким Чен Ыном.