Досрочное голосование на выборах президента РФ проходит в Калифорнии

Оно стартовало 10 марта в Сакраменто.

Голосование завершится 14:00 по местному времени. Такую информацию сообщает ТАСС.

На следующий день Генеральное консульство РФ реализует досрочное выездное голосование в Сан-Франциско, Сан-Хосе и Лос-Анджелесе. В этот день оно пройдет и в Греции. Назначенные города - Ираклион и Патры. Спустя три дня смогут проголосовать граждане России, которые проживают в городе Катерини.

10 марта завершилось досрочное голосование в столице Северной Ирландии – Белфасте.

Президентские выборы в России состоятся 18 марта этого года. Избиратели станут выбирать из восьми кандидатов. Среди них, в частности, находится действующий российский лидер Владимир Путин.