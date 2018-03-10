Досрочное голосование на выборах президента РФ проходит в Калифорнии
Оно стартовало 10 марта в Сакраменто.
Голосование завершится 14:00 по местному времени. Такую информацию сообщает ТАСС.
На следующий день Генеральное консульство РФ реализует досрочное выездное голосование в Сан-Франциско, Сан-Хосе и Лос-Анджелесе. В этот день оно пройдет и в Греции. Назначенные города - Ираклион и Патры. Спустя три дня смогут проголосовать граждане России, которые проживают в городе Катерини.
10 марта завершилось досрочное голосование в столице Северной Ирландии – Белфасте.
Президентские выборы в России состоятся 18 марта этого года. Избиратели станут выбирать из восьми кандидатов. Среди них, в частности, находится действующий российский лидер Владимир Путин.