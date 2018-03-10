Украинский посол рассказал о содержании письма Порошенко к генсеку НАТО

Президент Украины Петр Порошенко написал генеральному секретарю НАТО Йенсу Столтенбергу письмо с просьбой предоставить стране план действий для достижения членства в альянсе. Об этом рассказал представитель Украины в НАТО, посол Вадим Пристайко.

По его словам, в письме говорится «о важных для Украины позициях», а именно: мы хотим, чтобы нам предоставили ПДЧ, когда союзники будут готовы к такому шагу», — рассказал дипломат в беседе с УНИАН.

Пристайко пояснил, что Порошенко заявил о желании Киева провести заседание специальной комиссии Украина—НАТО на высшем уровне во время июльского саммита альянса.