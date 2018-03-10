Вентиляция загорелась в шахте в Казахстане

Пресс-служба владеющего шахтой АО «АрселорМиттал Темиртау» сообщила о происходящем.

Все случилось 10 марта. Пострадала шахта имени Костенко. Загорелась вентиляция. Сразу же стали тушить возгорание и устранять неисправности. Согласно сообщению, никто не пострадал.

Пока неизвестно по какой причине там произошла эта ситуация. Все предприятия угольного департамента проверят на наличие каких-либо неисправностей, в том числе, которые касаются пожарной безопасности.

Названное выше акционерное общество – казахстанская вертикально-интегрированная сталелитейная и горнодобывающая компания. Она владеет Карагандинским металлургическим комбинатом, большим сталелитейным предприятием Казахстана.