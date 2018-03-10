Петербуржцы пострадали при  сходе лавины в Хибинах

В субботу, 10 марта, с горы Айкуайвенчорр в Хибинах сошла лавина, пострадали двое экстремалов из Петербурга.

Во время поисковой операции спасатели освободили туристов из снежной лавины, один из пострадавших получил травмы, рассказали в пресс-службе МЧС Мурманской области

«Мурманский вестник» сообщил, что в опасном районе проходили тренировки альпинистской группы и сноубордистов.

Спортсмены из Петербурга пытались подрезать лавину, один оказался засыпан снегом по пояс, а второго накрыло лавиной полностью. Спасатели нашли мужчину без сознания, медики оказывали помощь 27-летнему экстремалу в реанимобиле. Сейчас он находится в реанимации городской больницы города Кировск.