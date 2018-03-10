Украинский блогер раскрыл подробности плана Порошенко по зачистке Донбасса

Президент Украины Петр Порошенко планирует провести зачистку Донбасса после ввода миротворческих сил. Об этом сообщил украинский блогер Мартин Брест по итогам встречи лояльных блогеров с главой государства.

«План такой: сначала заходят миротворцы и перекрывают границу на всей ее протяженности. Потом зайдут ВСУ и зачистят Донбасс по принципу «без оружия — живи, с оружием — смерть», — написал Брест в Facebook.

Блогер добавил, что давать амнистию тем, кто сражается на стороне самопровозглашенных ДНР и ЛНР, «никто не собирается».

В середине февраля власти ДНР сообщили о подготовке ВСУ к наступательным действиям на самопровозглашенные республики.