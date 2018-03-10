Ушел из жизни режиссер Павел Подеревянский 

Основатель и руководитель Театра драматических импровизаций, главный режиссер Павел Подервянский умер 8 марта на 87-м году жизни в Петербурге.

Подеревянский не дожил до 87-летия несколько недель, сообщили в театре. Он работал режиссером в разных театрах Ленинграда и Петербурга 62 года, за это время поставил порядка 250 спектаклей.

Режиссер числился в Малом драматическом театре, в Театре им.Ленсовета,Театре драматических импровизаций и других. Помимо Петербурга он работал сценах Кемерово, Барнаула, Красноярска, Челябинска и других городов. Подервянский один из первых, кто начал развивать идею «театра проживания», где актеры спонтанно действуют на сцене, так со временем возник Театр драматических импровизаций.

Режиссер работал до конца своей жизни. В этом сезоне он успел поставить спектакли «Шаги командора» по пьесе С. Алешина и «Ромашка без лепестков» по пьесе И. Гофф.