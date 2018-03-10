Спецоперация в отношении Рубана велась 10 месяцев — МВД Украины

Спецоперация по разоблачению главы Центра освобождения пленных «Офицерский корпус» Владимира Рубана длилась около 10 месяцев. Об этом сообщил пресс-секретарь МВД Украины Артем Шевченко в эфире телеканала «112 Украина».

По его словам, это была «реально хорошая», многомесячнаяа спецоперация — оперативная разработка Рубана и ряда других лиц службой безопасности во взаимодействии с военными.

«Я думаю, то, что мы увидели, это убедительный результат, уже весьма достойный», — сказал представитель МВД.

По его словам, объявленное Рубану подозрение представляется обоснованным, а доказательства убедительными.

9 марта суд арестовал Рубана на 60 дней. Он подозревается в подготовке покушения на президента Украины Петра Порошенко, теракта в правительственном квартале Киева и убийств ряда депутатов.