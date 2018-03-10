Рода Стюарта наградят в рамках музыкальной премии BraVo в Москве 

Известный британский певец Род Стюарт будет награжден в номинации «За вклад в мировую музыкальную культуру» на международной профессиональной премии BraVo.

Торжественная церемония вручения премии пройдет на гала-концерте в московском Кремлевском дворце в субботу.Премия BraVo охватывает области популярной музыки и классического искусства. Мероприятия будут проходить в Москве 10 и 11 марта.

Помимо Рода Стюарта на гала-концерте в Кремле во время церемонии вручения наград в области популярной музыки будут выступать многократный обладатель "Грэмми" певец Сил (Seal), группа Europe, французская певица Zaz, российские исполнители Сергей Лазарев, группа Serebro и другие.

Торжественное награждение мировых звезд классической сцены пройдет 11 марта на сцене Большого театра. Запланированы выступления Хосе Каррераса, Светланы Захаровой, Анны Нетребко, Юсифа Эйвазова.

На премии BraVo представлено 24 номинации, 12 из которых в области популярной музыка и 12 в области классического искусства, также ожидаются специальные номинации от оргкомитета мероприятия.