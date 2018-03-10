Шорт-лист Букеровской премии озвучат 12 апреля

В Лондоне огласят шорт-лист Букеровской премии (Golden Man Booker Prize).

Об этом сообщили РИА Новости в пятницу в оргкомитете награды.

Лонг-лист премии будет известен уже в понедельник, 12 марта. Итоговый список кандидатов на премию будет объявлен на мероприятии в Сомерсет хаусе в Лондоне 12 апреля. Имя победителя станет известно на ужине в музее Виктории и Альберта в Лондоне 22 мая, сообщают организаторы.

Состав жюри 2018 года уже утвержден, в него войдут писатель и редактор Роберт Маккрам, поэт Лемн Сиссей, романистка Камила Шамзи, писатель Саймон Майо и поэтесса Холли Макниш.

На первом этапе премии каждый член жюри выберет своего фаворита, после чего обсуждение уже будет коллегиальным и окончательным.