Переговоры по выводу боевиков из Восточной Гуты продолжаются — Центр по примирению

Центр по примирению враждующих сторон в Сирии продолжает вести напряженные переговоры по выходу из Восточной Гуты лидеров незаконных вооруженных формирований (НФЗ). Об этом рассказал представитель центра генерал-майор Владимир Золотухин.

По его словам, цель переговоров — достичь соглашения по выводу второй очереди боевиков из зоны деэскалации. Золотухин добавил, что обстановка в Восточной Гуте остается напряженной. Кроме того, он сообщил, то по-прежнему продолжаются обстрелы жилых кварталов Дамаска и ближайших пригородов.

За прошедшие сутки боевики выпустили с территории Восточной Гуты 12 мин калибра 120 мм. Обстрелов принесли многочисленные разрушения, один мирный житель погиб, девять получили ранения.

9 марта Восточную Гуту по гуманитарному коридору покинула группа из 13 боевиков.