Евгения Миронова наградили за роль князя Мышкина

На Первом фестивале художественных телефильмов «Утро Родины» за выдающийся вклад в развитие российского телевизионного фильма наградили народного артиста Евгения Миронова. Мероприятие проходило в субботу в Южно-Сахалинске.

Министр по развитию Дальнего Востока Александр Галушка в своем выступлении на фестивали отметил картину «Идиот», которая «внесла выдающийся вклад в формирование института российского телефильма». Он рассказал, что все создатели фестиваля были солидарны в мнении, что этот фильм не просто сериал, а настоящее художественное произведение.

Миронов поблагодарил жюри и поздравил Сахалин с открытием нового фестиваля.

«Мы созрели для того, чтобы выпускать качественное телевизионное кино. Хотя это очень непросто, потому что продюсеры считают деньги, и стараются снять дёшево. К сожалению, ещё очень много у нас телевизионных фильмов низкого качества, которые только развращают зрителя», — сказал артист.

Миронов признался, что во время съемок в «Идиоте» думал, что образ абсолютно положительного человека в наши дни никому неинтересен, но когда картина вышла, ее рейтинги потрясли всех. Актер порадовался возможности подвигнуть людей на прочтение классического произведения.