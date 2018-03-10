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19:36   10 Марта 2018
Россия
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Евгения Миронова наградили за роль князя Мышкина

Евгения Миронова наградили за роль князя Мышкина

На Первом фестивале художественных телефильмов «Утро Родины» за выдающийся вклад в развитие российского телевизионного фильма наградили народного артиста Евгения Миронова. Мероприятие проходило  в субботу в Южно-Сахалинске.

Министр по развитию Дальнего Востока Александр Галушка в своем выступлении на фестивали отметил картину «Идиот», которая «внесла выдающийся вклад в формирование института российского телефильма». Он рассказал, что все создатели фестиваля были солидарны в мнении, что этот фильм не просто сериал, а настоящее художественное произведение.

Миронов поблагодарил жюри и поздравил Сахалин с открытием нового фестиваля. 

«Мы созрели для того, чтобы выпускать качественное телевизионное кино. Хотя это очень непросто, потому что продюсеры считают деньги, и стараются снять дёшево. К сожалению, ещё очень много у нас телевизионных фильмов низкого качества, которые только развращают зрителя», — сказал артист.

Миронов признался, что во время съемок в «Идиоте» думал, что образ абсолютно положительного человека в наши дни никому неинтересен, но когда картина вышла, ее рейтинги потрясли всех. Актер порадовался возможности подвигнуть людей на прочтение классического произведения.

 

Автор: Екатерина Розина
#россия #миронов #культура #общество #фестиваль утро родины
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