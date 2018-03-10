«Метили в висок»: на Украине молотками избили активиста-антикоррупционера

Координатора ГО «Стоп коррупции» Николая Петиченко избили молотками в центре Черновцов. Об этом на своей странице в Facebook написал украинский журналист Роман Бочкала.

По его словам, нападение было совершено накануне вечером. Нападавших было двое. Сам активист связывает инцидент со своей общественной деятельностью. В частности, несколько месяцев назад, как рассказывал потерпевший, была взломана его электронная почта. Из нее были удалены документы и фотографии, компрометирующие зампрокурора области.

Бочкала написал, что нападение похоже на покушение на жизнь Петиченко, так как его били по голове молотками, «метили в висок» и «совсем немного промахнулись».