Около половины билетов на ЧМ—2018 приобрели иностранцы

Заместитель председателя правительства России по вопросам спорта Виталий Мутко сообщил о количестве проданных билетов на матчи чемпионата мира 2018 года. По его словам, практически половина билетов была выкуплена иностранными болельщиками.

Он сообщил, что в статистике проданных билетов числится около 49 процентов иностранных покупателей и 51 процент — русских.