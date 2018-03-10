Около половины билетов на ЧМ—2018 приобрели иностранцы
Заместитель председателя правительства России по вопросам спорта Виталий Мутко сообщил о количестве проданных билетов на матчи чемпионата мира 2018 года. По его словам, практически половина билетов была выкуплена иностранными болельщиками.
Он сообщил, что в статистике проданных билетов числится около 49 процентов иностранных покупателей и 51 процент — русских.
«Если взять всю билетную программу, то цифра в 1,5 млн предполагаемых болельщиков очень корректна. Мы исходим из того, что более миллиона являются обладателями билетов, но, возможно, что люди приедут и без билетов, просто поддержать свою команду, почувствовать атмосферу чемпионата, провести свой отпуск», — пояснил Мутко.