Госдума назвала «очередным бумажным украинским проектом» угрозы депутата Рады выселить россиян с территории Крыма

Депутат Госдумы от Республики Крым, заместитель председателя комитета по делам национальностей Руслан Бальбек в ходе интервью телеканалу RT прокомментировал обещание Чубарова выселить россиян с территории полуострова.

Накануне Депутат Верховной рады Украины, лидер организации «Меджлис крымско-татарского народа» (экстремистская организация, запрещенная в России — прим.ред.) Рефат Чубаров заявил, что все россияне обязаны покинуть Крым.

Во время интервью RT Бальбек назвал это заявление «очередным бумажным украинским проектом». Он рассказал, что Киев уже съел собаку на выдаче советов полуострову о том как нужно жить.

«Подобными заявлениями лидеры «Меджлиса» пытаются оттянуть момент своей политической смерти», — пояснил Бальбек.

Он сказал, что чиновники, выдающие подобные заявления — «голоса из могилы», которые сначала запугивали крымчан, потом звали на Украину, а теперь решили пугать приезжих россиян. По его словам, жители Крыма воспринимают эту «зомби-команду» как вирусную рекламу, которую никто не смотрит и не слушает.

До этого заместитель председателя комитета Госсовета Крыма по межнациональным отношениям Юрий Гемпель назвал угрозы украинского депутата «маразмом».

Напомним, что Крым воссоединился с Россией после референдума, проведенного в 2014 году, на нем 96, 77 процентов избирателей Республики Крым и 95, 6 процентов жителей Севастополя проголосовали за возвращение Крыма в состав России.