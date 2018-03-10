Голосовать легко: посольство РФ позвало соотечественников в Британии на выборы-2018 в Лондоне и Эдинбурге

До выборов Президента России осталось 8 дней! Проголосовать в Лондоне и Эдинбурге легко, сообщает посольство России в Twitter.

Проголосовать в Лондоне и Эдинбурге легко, сообщает посольство России в Twitter.

Посольство России сообщило информацию о проведении 18 марта 2018 года выборов Президента Российской Федерации в Великобритании.

На территории Великобритании будут открыты два избирательных участка для граждан России – в Лондоне и Эдинбурге. Голосовать имеют право совершеннолетние граждане России, для участия при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность гражданина Российской Федерации. Пункты голосования будут работать с восьми утра до восьми вечера по местному времени.

Досрочное голосование пройдет В Белфасте в субботу, 10 марта, с десяти утра до трех часов дня по местному времени.

До выборов Президента России осталось 8 дней! Проголосовать в Лондоне и Эдинбурге легко: https://t.co/dtHhSA5yqX pic.twitter.com/fCyI7oMQA5 — Посольство России (@RussianEmbassyR) 10 марта 2018 г.

Напомним, что выборы президента России будут проходить 18 марта 2018 года.