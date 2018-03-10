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18:26   10 Марта 2018
Весь мир
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Голосовать легко: посольство РФ позвало соотечественников в Британии на выборы-2018 в Лондоне и Эдинбурге

Голосовать легко: посольство РФ позвало соотечественников в Британии на выборы-2018 в Лондоне и Эдинбурге

До выборов Президента России осталось 8  дней! Проголосовать в Лондоне и Эдинбурге легко, сообщает посольство России в Twitter.

Проголосовать в Лондоне и Эдинбурге легко, сообщает посольство России в Twitter.

Посольство России сообщило информацию о проведении 18 марта 2018 года выборов Президента Российской Федерации в Великобритании.

На территории Великобритании будут открыты два избирательных участка для граждан России – в Лондоне и Эдинбурге. Голосовать имеют право совершеннолетние граждане России, для участия при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность гражданина Российской Федерации. Пункты голосования будут работать с восьми утра до восьми вечера по местному времени.

Досрочное голосование пройдет В Белфасте в субботу, 10 марта, с десяти утра до трех часов дня по местному времени.

 

 

Напомним, что выборы президента России будут проходить 18 марта 2018 года. 

Автор: Екатерина Розина
#россия #политика #весь мир #выборы2018
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