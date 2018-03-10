Бывший спикер МИД Украины назвал фейком новость об «аспирантском статусе» страны в НАТО
Бывший спикер украинского дипведомства Василий Филипчук назвал фейковой новость о якобы предоставлении Украине статуса «страны-аспиранта» в НАТО.
«Вот на кого рассчитан фейк о якобы предоставлении Украине статуса страны-аспиранта НАТО? Напомню, что еще в 2005 году Украина и НАТО приступили к «Углубленному диалогу о стремлениях Украины к обретению членства в НАТО». Именно так это официально называлось — о стремлениях (aspirations) Украины», — написал бывший спикер МИД в Facebook.
По его словам, еще в 2008 году в заявлении по итогам саммита НАТО в Бухаресте было «черным по белому было написано», что однажды Украина войдет в НАТО.
«А это куда более серьезное заявление, чем какое-то там новое упоминание на сайте альянса», — подытожил дипломат.