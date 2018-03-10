Атаковавшие правительство ФРГ хакеры похитили документы о переговорах ЕС с Украиной

Группа хакеров, совершившая атаку на МИД и Минобороны Германии, похитила документы о переговорах ЕС и Украины. Об этом сообщает Spiegel.

По данным издания, информация была похищена не менее, чем с шести файлов. Среди них также были записи переговоров ЕС с Белоруссией, а также переговоры с Великобританией на тему Brexit. Не исключено, что утечка могла быть контролируемой, потому что в определенный момент немецкие спецслужбы уже знали об атаке.

28 февраля в немецких СМИ появилась информация, что «русские хакеры» атаковали ряд федеральных ведомств ФРГ.