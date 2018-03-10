Около пяти тысяч человек провели шествие в защиту русских школ в Риге

Около пяти тысяч человек с барабанами приняли участие в шествии защитников русских школ в Риге. Об этом сообщает РИА Новости, со ссылкой на источник в штабе защиты русских школ, который выступил организатором мероприятия.

Шествие началось у здания посольства Франции. Активисты прошли мимо здания Латвийской национальной оперы к «Дому ЕС» на бульваре Аспазияс, возле которого состоялся митинг. Участники били в барабаны, держали в руках транспаранты, скандировали лозунги против реформы образования.

Сегодня по всей республике проходят шествия и митинги против полного перевода школ на латышский язык. В Латвии проживают почти два миллиона человек, из которых около 40% — русскоязычные. В республике один государственный язык — латышский. Русскому языку латвийский сейм присвоил статус иностранного.

Ранее сейм Латвии одобрил в двух чтениях перевод школ национальных меньшинств на латышский язык обучения. Перевод должен начаться 1 сентября 2019 года и завершится 1 сентября 2021 года.