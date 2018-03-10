Дамаск объявил о найденном у боевоков запасе химического оружия

Специалисты Сирии нашли 24 тонны химических веществ на территориях, которые ранее контролировали боевики. Об этом заявил журналистам замглавы МИД САР Фейсал Микдад в субботу.

Он рассказал, что пока западные страны активно пытались доказать использование химоружия правительствеными войсками Сирии, специалисты республики обнаружили огромное производство химических веществ, где нашли 24 тонны токсинов. Производство находилось на территории, которую контролировали боевики.

«Мы заявляли об этом многократно, но Запад хочет слышать только террористов», — сказал он.

Замминистра пояснил, что специалистов ОЗХО назначает Запад,а на заявления Сирии о том, что эти специалисты не говорят правду, США отвечают, что они не могут говорить неправду, поскольку они специалисты.

Он рассказал, что сирийская сторона многократно обращалсь с требованием к организации направить экспертов в Алеппо или Хан-Шейхун в провинции Идлиб, в ОЗХО отказывали, аргументируя решение опасностью пребывания в данных городах.

В заключение Микдад рассказал, что Сирия была готова обеспечить охрану и предлагала организации связаться с Саудовской Аравией или США с просьбой обеспечить их безопасность на этих территориях, но они не сделали этого.

Напомним, до этого независимая комиссия по расследованию преступлений в САР выступила с обвинением вооруженных сил Сирии в применении химоружия в Восточной Гуте, но также отметила, что определение способа осуществления химической атаки невозможно.

Президент России Владимр Путин говорил, что осведомлен о планах боевиков представить события так, будто это дело рук правительства Сирии. Он добавил, что это делается для того, чтобы сосредоточить силы в борьбе с Асадом, а также напомнил, что сирийское правительство уничтожило свои запасы химоружия.