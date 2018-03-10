Выборы-2018: досрочное голосование началось в Ростоке на севере Германии
Избирательный участок открыт до четырех дня по местному времени в здании Международного культурного центра.
В городе Росток, крупнейшем на территории федеральной земли Мекленбург, в субботу, 10 марта, началось досрочное выездное голосование на выборах президента России. Желающих проголосовать принимают члены участковой избирательной комиссии.
Они отметили, что люди идут с самого утра, многие с детьми. Для троих избирателей в Ростоке в силу преклонного возраста и по состоянию здоровья организовали голосование на дому. Президентские выборы состоятся 18 марта 2018 года.