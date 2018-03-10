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17:31   10 Марта 2018
Россия
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Выборы-2018: досрочное голосование началось в Ростоке на севере Германии

Выборы-2018: досрочное голосование началось в Ростоке на севере Германии

Избирательный участок открыт до четырех дня по местному времени в здании Международного культурного центра.

В городе Росток, крупнейшем на территории федеральной земли Мекленбург, в субботу, 10 марта, началось досрочное выездное голосование на выборах президента России. Желающих проголосовать принимают члены участковой избирательной комиссии.

Они отметили, что люди идут с самого утра, многие с детьми. Для троих избирателей в Ростоке в силу преклонного возраста и по состоянию здоровья организовали голосование на дому. Президентские выборы состоятся 18 марта 2018 года.

Автор: Анатолий Кубарев
#россия #германия #общество #выборы2018 #росток
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