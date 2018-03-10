В Петербурге вспоминают подвиги миноносца «Стерегущий»

В Петербурге в субботу 10 марта почтили память миноносца «Стерегущий», который в битве с шестью японскими кораблями во время русско-японской воны не спустил Андреевский флаг. Сообщает представитель Военно-морского флота Игорь Дыгало.

«Стерегущий» получил тяжелые повреждения в бою, корабль потерял ход. Командир и весь офицерский состав были убиты, но оставшиеся в живых моряки прибили гвоздями флаг и вели бой до последнего снаряда, следуя основной традиции российского флота «Погибаю, но не сдаюсь!». Японцы пытались взять миноносец на буксир, но он погрузился в воду.

Мероприятие проводили 10 марта в Петербурге у памятника гибели миноносца "Стерегущий" в бою с вражескими кораблями в русско-японскую войну.

Памятник "Стерегущему" был открыт в Александровском парке на Каменноостровском проспекте 26 апреля 1911 года. На открытии присутствовал император Николай II.