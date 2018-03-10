Выборы Президента 2018
Мы в соц.сетях:
Евгения Миронова наградили за роль князя Мышкина

Евгения Миронова наградили за роль князя Мышкина

 Около половины билетов на ЧМ—2018 приобрели иностранцы

Около половины билетов на ЧМ—2018 приобрели иностранцы
Спецоперация в отношении Рубана велась 10 месяцев — МВД Украины

Спецоперация в отношении Рубана велась 10 месяцев — МВД Украины

 «Метили в висок»: на Украине молотками избили активиста-антикоррупционера

«Метили в висок»: на Украине молотками избили активиста-антикоррупционера
Рода Стюарта наградят в рамках музыкальной премии BraVo в Москве 

Рода Стюарта наградят в рамках музыкальной премии BraVo в Москве 

 Шорт-лист Букеровской премии озвучат 12 апреля

Шорт-лист Букеровской премии озвучат 12 апреля
Евгения Миронова наградили за роль князя Мышкина

Евгения Миронова наградили за роль князя Мышкина

 Около половины билетов на ЧМ—2018 приобрели иностранцы

Около половины билетов на ЧМ—2018 приобрели иностранцы
Спецоперация в отношении Рубана велась 10 месяцев — МВД Украины

Спецоперация в отношении Рубана велась 10 месяцев — МВД Украины

 «Метили в висок»: на Украине молотками избили активиста-антикоррупционера

«Метили в висок»: на Украине молотками избили активиста-антикоррупционера
Рода Стюарта наградят в рамках музыкальной премии BraVo в Москве 

Рода Стюарта наградят в рамках музыкальной премии BraVo в Москве 

 Шорт-лист Букеровской премии озвучат 12 апреля

Шорт-лист Букеровской премии озвучат 12 апреля
17:37   10 Марта 2018
Россия
82

В Петербурге вспоминают подвиги миноносца «Стерегущий»

В Петербурге вспоминают подвиги миноносца «Стерегущий»

В Петербурге в субботу 10 марта почтили память миноносца «Стерегущий», который в битве с шестью японскими кораблями во время русско-японской воны не спустил Андреевский флаг. Сообщает представитель Военно-морского флота Игорь Дыгало.

«Стерегущий» получил тяжелые повреждения в бою, корабль потерял ход. Командир и весь офицерский состав были убиты, но оставшиеся в живых моряки прибили гвоздями флаг и вели бой до последнего снаряда, следуя основной традиции российского флота «Погибаю, но не сдаюсь!». Японцы пытались взять миноносец на буксир, но он погрузился в воду.

Мероприятие проводили 10 марта в Петербурге у памятника гибели миноносца "Стерегущий" в бою с вражескими кораблями в русско-японскую войну.

Памятник "Стерегущему" был открыт в Александровском парке на Каменноостровском проспекте 26 апреля 1911 года. На открытии присутствовал император Николай II.

Автор: Екатерина Розина
#россия #петербург #общество #стерегущий
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Выбор редакции
Россия не придет, но русские ученые останутся. Что будет после отзыва заявки РФ на членство в CERN Россия
Россия не придет, но русские ученые останутся. Что будет после отзыва заявки РФ на членство в CERN
Институт ядерной физики Сибирского отделения Российской академии наук (СО РАН) продолжит работать с Европейской организацией по ядерным исследованиям. Как и прежде.
17:30   10 Марта 2018
7620
Польша перешла на «политический визг», защищая монополию на транзит российского газа Россия

Польша перешла на «политический визг», защищая монополию на транзит российского газа

15:24   10 Марта 2018
18286
Ведущий «Первого канала» Шейнин пожалел украинского блогера, который оплевал его в Италии Россия

Ведущий «Первого канала» Шейнин пожалел украинского блогера, который оплевал его в Италии

13:45   10 Марта 2018
33241
Грудинин для народа или народ для Грудинина? Россия

Грудинин для народа или народ для Грудинина?

11:57   10 Марта 2018
1231
Новости smi2.ru
Ведущий «Первого канала» Шейнин пожалел украинского блогера, который оплевал его в Италии

Ведущий «Первого канала» Шейнин пожалел украинского блогера, который оплевал его в Италии

 Польша перешла на «политический визг», защищая монополию на транзит российского газа

Польша перешла на «политический визг», защищая монополию на транзит российского газа

 Россия не придет, но русские ученые останутся. Что будет после отзыва заявки РФ на членство в CERN

Россия не придет, но русские ученые останутся. Что будет после отзыва заявки РФ на членство в CERN

 Военная делегация из США и Канады прибыла на территорию Донбасса

Военная делегация из США и Канады прибыла на территорию Донбасса