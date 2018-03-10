Адвокаты Трампа предложат спецпрокурору сделку по «делу о России» — WSJ

Адвокаты президента США Дональда Трампа рассматривают возможность заключить сделку со спецпрокурором Робертом Мюллером, который расследует дело «о вмешательстве РФ в президентские выборы в США». Об этом сообщает The Wall Street Journal, ссылаясь на собственный источник, знакомый с ситуацией.

Как пишет «Газета.RU», они планируют организовать личную беседу между президентом и спецпрокурором. В ответ это команда спецпрокурора должна завершить следственные мероприятия в кратчайший срок, а именно за два месяца.

Ранее сообщалось, что команда Мюллера изучает письмо Трампа к президенту РФ Владимиру Путину, в котором тот приглашал российского лидера на конкурс «Мисс Вселенная».