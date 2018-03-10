Глава Самарской области назвал актера Ефремова грубияном

Временно исполняющий обязанности губернатора Самарской области Дмитрий Азаров отказался комментировать скандал в местном театре оперы и балета.

По его словам, этим вопросом есть, кому заниматься. Чиновник добавил, что врио министра культуры Самарской области знает о случившемся. Директор театра «Современник» Игорь Попов также пообещал разобраться в ситуации.

«Ну что я буду каждого грубияна комментировать?», — отметил Азаров.

Местные жители пожаловались, что актер Михаил Ефремов отказался произносить реплики громче, нецензурно выругался и сказал, что «пьеса слишком сложная для самарского зрителя».