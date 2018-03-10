Главу налоговой службы Латвии нашли мертвой

Генеральный директор Службы госдоходов (СГД) Латвии Илзе Цируле обнаружили в субботу мертвой. Об этом стало известно из сообщения полиции республики.

В полиции рассказали, что тело Цируле нашли в ее квартире утром в субботу, 10 марта. Внешних признаков насильственной смерти не обнаружили. Следствие назначило судебно-медицинские экспертизы.

Происшествие обсуждали премьер Марис Кучинскис с министром финансов Даной Рейзниеце-Озолой, они решили назначить исполняющего обязанности руководителя службы, рассказал пресс-секретарь премьера Андрей Вайварс.

Политики выразили соболезнования семье и друзьям Цируле. Также соболезнования от лица всех сотрудников выразила консультант СГД по общественным отношениям Алена Зандере.

Министр финансов Дана Рейзниеце-Озола предлогала кандидатуру Илзе Цируле на должность генирального директора СГД, она занимала пост с 14 ноября 2016 года.