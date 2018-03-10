Глыба льда рухнула на голову женщины в Петербурге

Сорвавшаяся с крыши глыба льда упала на прохожую в Петроградском районе Петербурга. Об это сообщил телеканал «78».

Инцидент произошел по адресу Большой проспект П.С, 46. По свидетельству очевидцев, при падении лед задел голову женщины, которые в тот момент шла по тротуару. Ее спутница вызвала скорую помощь.

Уточняется, что медики прибыли на место происшествия оперативно. В настоящее время они оказывают помощь пострадавшей, у которой разбита голова и идет кровь.