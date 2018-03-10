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17:04   10 Марта 2018
Россия
52

Основатель рок-группы «Внезапный сыч» скончался в Петербурге

Основатель рок-группы «Внезапный сыч» скончался в Петербурге

Основатель и композитор петербургской группы «Внезапный сыч» Кирилл Спечинский умер в реанимации в субботу, 10 марта.

Кирилл Спечинский скончался в возрасте 52 лет, сообщается на странице коллектива в соцсети «ВКонтакте». Причины смерти не назвали. О месте и времени похорон сообщат позднее. Группу «Внезапный сыч» основали в 1988 году.  Спечинский был не просто лидером рок-группы, а композитором. Он писал тексты и пел. 

«Не стало талантливого музыканта Кирилла Спечинского», — «Внезапный сыч».

Автор: Анатолий Кубарев
#россия #общество #санкт- петербург #внезапный сыч
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