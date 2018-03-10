Основатель рок-группы «Внезапный сыч» скончался в Петербурге
Основатель и композитор петербургской группы «Внезапный сыч» Кирилл Спечинский умер в реанимации в субботу, 10 марта.
Кирилл Спечинский скончался в возрасте 52 лет, сообщается на странице коллектива в соцсети «ВКонтакте». Причины смерти не назвали. О месте и времени похорон сообщат позднее. Группу «Внезапный сыч» основали в 1988 году. Спечинский был не просто лидером рок-группы, а композитором. Он писал тексты и пел.
«Не стало талантливого музыканта Кирилла Спечинского», — «Внезапный сыч».