Командир отдельного батальона морской пехоты ВСУ Вадим Сухаревский считает, что конфликт, разгоревшийся на востоке украинского государства, должен закончиться «как минимум» на границе России.

Вадим Сухаревский добавил, что хочет, чтобы украинские войска дошли до центра столицы РФ, а именно до станции московского метрополитена «Сухаревская». Таким образом он намекнул на собственную фамилию.

В Киеве неоднократно заявляли о желании «дойти» до Москвы. Депутат Верховной рады Андрей Тетерук говорил, что украинские войска способны победить и провести парад в центре российской столицы.