Экс-подполковник Минобороны Украины избил охранника и уборщицу гаражного кооператива

Экс-подполковник Кошель А. А. из Минобороны Украины избил охранника в ответ на просьбу очистить машину от снега.

Кошель намеревался оставить свою машину в гаражном кооперативе. Пожилой охранник попросил бывшего подполковника очистить машину от снега. В ответ военный в запасе напал на мужчину, опрокинув его на пол и нанес несколько ударов по голове. На шум прибежала уборщица, которая в последствии так же подверглась нападению. Кошель атаковал женщину, ударив ее по голове, после чего та, по всей вероятности, потеряла сознание.

Врачи отметили у пострадавшей перелом ребра и сотрясение мозга. Охранник отделался многочисленными синяками и ушибами.