Из-за политического обмана от Грудинина отворачиваются избиратели — Сурайкин о провале акции КПРФ

Кандидат в президенты России от партии «Коммунисты России» Максим Сурайкин объяснил провал общероссийского митинга левых и патриотических сил тем, что слишком много избирателей поняли, что КПРФ пытается втянуть их в «политическую фальсификацию».

В беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей Сурайкин заявил, что сторонники КПРФ почувствовали себя обманутыми.

«Это была политическая фальсификация изначально. Потому что КПРФ выдвинула Грудинина, который фактически не являлся членом этой партии, да и коммунистом никогда не был. Он бизнесмен, олигарх, землевладелец. Таким образом, произошла подмена понятий. Сторонники левых идей начали это понимать и массово отказываться от поддержки кандидата-миллиардера».

Даже в Москве, по данным МВД, где протестные акции обычно многолюдны на митинг КПРФ пришло около 700 человек, в то время как в КПРФ ожидали, что митинг придут около пяти тысяч.

По словам Сурайкина, людей, которые не одно десятилетие поддерживали КПРФ, голосовали за членов этой партии на выборах различного уровня, которые голосовали за коммунистическую идею, их всех обманули, предложив нечто противоположное этой идее. Поэтому партия и начала терять сторонников.