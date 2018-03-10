Выборы Президента 2018
Мы в соц.сетях:
Евгения Миронова наградили за роль князя Мышкина

Евгения Миронова наградили за роль князя Мышкина

 Около половины билетов на ЧМ—2018 приобрели иностранцы

Около половины билетов на ЧМ—2018 приобрели иностранцы
Спецоперация в отношении Рубана велась 10 месяцев — МВД Украины

Спецоперация в отношении Рубана велась 10 месяцев — МВД Украины

 «Метили в висок»: на Украине молотками избили активиста-антикоррупционера

«Метили в висок»: на Украине молотками избили активиста-антикоррупционера
Рода Стюарта наградят в рамках музыкальной премии BraVo в Москве 

Рода Стюарта наградят в рамках музыкальной премии BraVo в Москве 

 Шорт-лист Букеровской премии озвучат 12 апреля

Шорт-лист Букеровской премии озвучат 12 апреля
Евгения Миронова наградили за роль князя Мышкина

Евгения Миронова наградили за роль князя Мышкина

 Около половины билетов на ЧМ—2018 приобрели иностранцы

Около половины билетов на ЧМ—2018 приобрели иностранцы
Спецоперация в отношении Рубана велась 10 месяцев — МВД Украины

Спецоперация в отношении Рубана велась 10 месяцев — МВД Украины

 «Метили в висок»: на Украине молотками избили активиста-антикоррупционера

«Метили в висок»: на Украине молотками избили активиста-антикоррупционера
Рода Стюарта наградят в рамках музыкальной премии BraVo в Москве 

Рода Стюарта наградят в рамках музыкальной премии BraVo в Москве 

 Шорт-лист Букеровской премии озвучат 12 апреля

Шорт-лист Букеровской премии озвучат 12 апреля
16:42   10 Марта 2018
Россия
76

Из-за политического обмана от Грудинина отворачиваются избиратели — Сурайкин о провале акции КПРФ

Из-за политического обмана от Грудинина отворачиваются избиратели — Сурайкин о провале акции КПРФ

Кандидат в президенты России от партии «Коммунисты России» Максим Сурайкин объяснил провал общероссийского митинга левых и патриотических сил тем, что слишком много избирателей поняли, что КПРФ пытается втянуть их в «политическую фальсификацию».

В беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей Сурайкин заявил, что сторонники КПРФ почувствовали себя обманутыми.

«Это была политическая фальсификация изначально. Потому что КПРФ выдвинула Грудинина, который фактически не являлся членом этой партии, да и коммунистом никогда не был. Он бизнесмен, олигарх, землевладелец. Таким образом, произошла подмена понятий. Сторонники левых идей начали это понимать и массово отказываться от поддержки кандидата-миллиардера».

Даже в Москве, по данным МВД, где протестные акции обычно многолюдны на митинг КПРФ пришло около 700 человек, в то время как в КПРФ ожидали, что митинг придут около пяти тысяч.

Из-за политического обмана от Грудинина отворачиваются избиратели — Сурайкин о провале акции КПРФ

По словам Сурайкина, людей, которые не одно десятилетие поддерживали КПРФ, голосовали за членов этой партии на выборах различного уровня, которые голосовали за коммунистическую идею, их всех обманули, предложив нечто противоположное этой идее. Поэтому партия и начала терять сторонников.

Автор: Вячеслав Каширин
#россия #кпрф #политика #выборы2018 #грудинин
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Выбор редакции
Россия не придет, но русские ученые останутся. Что будет после отзыва заявки РФ на членство в CERN Россия
Россия не придет, но русские ученые останутся. Что будет после отзыва заявки РФ на членство в CERN
Институт ядерной физики Сибирского отделения Российской академии наук (СО РАН) продолжит работать с Европейской организацией по ядерным исследованиям. Как и прежде.
17:30   10 Марта 2018
7620
Польша перешла на «политический визг», защищая монополию на транзит российского газа Россия

Польша перешла на «политический визг», защищая монополию на транзит российского газа

15:24   10 Марта 2018
18286
Ведущий «Первого канала» Шейнин пожалел украинского блогера, который оплевал его в Италии Россия

Ведущий «Первого канала» Шейнин пожалел украинского блогера, который оплевал его в Италии

13:45   10 Марта 2018
33241
Грудинин для народа или народ для Грудинина? Россия

Грудинин для народа или народ для Грудинина?

11:57   10 Марта 2018
1231
Новости smi2.ru
Ведущий «Первого канала» Шейнин пожалел украинского блогера, который оплевал его в Италии

Ведущий «Первого канала» Шейнин пожалел украинского блогера, который оплевал его в Италии

 Польша перешла на «политический визг», защищая монополию на транзит российского газа

Польша перешла на «политический визг», защищая монополию на транзит российского газа

 Россия не придет, но русские ученые останутся. Что будет после отзыва заявки РФ на членство в CERN

Россия не придет, но русские ученые останутся. Что будет после отзыва заявки РФ на членство в CERN

 Военная делегация из США и Канады прибыла на территорию Донбасса

Военная делегация из США и Канады прибыла на территорию Донбасса