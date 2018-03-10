Россия подпишет соглашение с ЦЕРН в 2018 году

В 2018 году Россия подпишет новое соглашение с Европейской организацией ядерных исследований (ЦЕРН).

В данном соглашении будет зафиксировано сотрудничество России во второй фазе сооружения большого адронного коллайдера, сообщили в субботу в пресс-службе Минобрнауки.

«В 2018 году планируется подписать новое соглашение между правительством Российской Федерации и ЦЕРН, которое зафиксирует участие России во второй фазе сооружения большого адронного коллайдера и всех экспериментов на этой установке», — рассказали в пресс-службе.

Сотрудничество Европейской организации по ядерным исследованиям (ЦЕРН) с Москвой продолжится, несмотря на отзыв России заявки на членство в ЦЕРН.

Напомним, что Россия подавала заявку на членство в ЦЕРН в 2013 году. Совет организации заявление одобрил, но Москва его отозвала.