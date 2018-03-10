Калининградская область не введет курортный сбор

Губернатор Калининградской области Антон Алиханов заявил, что регион не собирается вводить курортный сбор до тех пор, пока его не апробируют.

По его словам, Калининградская область не рассматривает возможность ввода курортного сбора. Алиханов отметил, что вначале у области были «такие мысли», но сейчас регион не хочет включаться в эту программу.

«Пока не поймем, как она работает в других регионах», — добавил Алиханов.

Российский лидер Владимир Путин в июле 2017 года подписал закон о возможности введения курортного сбора в ряде регионов. Эксперимент продлится до конца 2022 года.