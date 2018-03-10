Путин не стал комментировать слова спецпредставителя по безопасности Крутских
Журналистка канала NBC Мегин Келли в беседе с президентом РФ Владимиром Путиным напомнила о словах спецпредставителя главы государства в области информационной безопасности Андрея Крутских.
В 2017 году Крутских сообщил, что Москва и Вашингтон будут говорить друг с другом на равных условиях. Келли попросила Путина пояснить, что имел ввиду его спецпредставитель.
«Мне кажется, вы шутите иногда», — ответил российский лидер. Президент предложил адресовать вопрос спецпредставителю, поскольку не может отвечать за всех и имеет свою работу.