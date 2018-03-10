Боевики в Восточной Гуте намерены 11 марта инсценировать химатаку — МИД Сирии

Боевики в Восточной Гуте планируют 11 марта инсценировать химическую атаку, чтобы обвинить правительственные силы Сирии. Об этом сообщил журналистам замглавы МИД Сирии Фейсал Микдад.

По его словам, в ведомство поступила информация о том, что боевики в Восточной Гуте намерены инсценировать химическую атаку на Хан-эш-Шари между населенными пунктами Мисраба и Битсава.

«Террористы из группировки «Тахрир аш-Шам» планируют ради этого принести в жертву нескольких женщин и произвести информационный вброс. Этот «спектакль» может произойти уже завтра», - сказал он.

Дипломат отметил, что Сирия никогда не отказывала ОЗХО в расследованиях в стране. По его словам, двери арабской республики всегда открыты для международных миссий, которые занимаются расследованиями военных преступлений. Он подчеркнул, что Дамаск получал десятки заявок и не отклонил не одну из них, но никто так и не приезжал. При этом в ОЗХО заявляют, что не доверяют результатам расследования, проведенного сирийским руководством, но сами проверить их не спешат.