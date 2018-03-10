Выборы Президента 2018
Мы в соц.сетях:
Евгения Миронова наградили за роль князя Мышкина

Евгения Миронова наградили за роль князя Мышкина

 Около половины билетов на ЧМ—2018 приобрели иностранцы

Около половины билетов на ЧМ—2018 приобрели иностранцы
Спецоперация в отношении Рубана велась 10 месяцев — МВД Украины

Спецоперация в отношении Рубана велась 10 месяцев — МВД Украины

 «Метили в висок»: на Украине молотками избили активиста-антикоррупционера

«Метили в висок»: на Украине молотками избили активиста-антикоррупционера
Рода Стюарта наградят в рамках музыкальной премии BraVo в Москве 

Рода Стюарта наградят в рамках музыкальной премии BraVo в Москве 

 Шорт-лист Букеровской премии озвучат 12 апреля

Шорт-лист Букеровской премии озвучат 12 апреля
Евгения Миронова наградили за роль князя Мышкина

Евгения Миронова наградили за роль князя Мышкина

 Около половины билетов на ЧМ—2018 приобрели иностранцы

Около половины билетов на ЧМ—2018 приобрели иностранцы
Спецоперация в отношении Рубана велась 10 месяцев — МВД Украины

Спецоперация в отношении Рубана велась 10 месяцев — МВД Украины

 «Метили в висок»: на Украине молотками избили активиста-антикоррупционера

«Метили в висок»: на Украине молотками избили активиста-антикоррупционера
Рода Стюарта наградят в рамках музыкальной премии BraVo в Москве 

Рода Стюарта наградят в рамках музыкальной премии BraVo в Москве 

 Шорт-лист Букеровской премии озвучат 12 апреля

Шорт-лист Букеровской премии озвучат 12 апреля
17:30   10 Марта 2018
Россия
7615

Россия не придет, но русские ученые останутся. Что будет после отзыва заявки РФ на членство в CERN

Россия не придет, но русские ученые останутся. Что будет после отзыва заявки РФ на членство в CERN

Институт ядерной физики Сибирского отделения Российской академии наук (СО РАН) продолжит работать с Европейской организацией по ядерным исследованиям. Как и прежде.

Заместитель директора Института ядерной физики СО РАН Алексей Васильев сообщил ИА «Политика Сегодня», что Институт без всяких ограничений продолжит сотрудничество с Европейской организацией по ядерным исследованиям (CERN), несмотря на отзыв Россией заявки на членство в этой организации. 

«На характере сотрудничества нашего Института с CERN отзыв заявки РФ на членство никак не повлияет. У нас заключены двусторонние договоры между Институтом и международной организацией. Наши ученые участвуют в модернизации  Большого адронного коллайдера, в подготовке новых проектов. В частности, в разработке самого крупного в истории ускорительного комплекса FCC (Future Circular Collider), который называют «коллайдером будущего»,  — сказал Васильев.   

Он добавил, что еще осенью прошлого года в узких кругах уже знали — РФ не собирается  становиться членом CERN.

CERN — самая крупная в мире лаборатория физики высоких энергий. Членами организации являются  22 страны. Россия подала заявку на ассоциированное членство в 2013 году. Ее одобрили. Члены CERN платят взносы в бюджет организации, имеют право голоса в совете организации, граждане стран-членов могут устраиваться на работу в штат CERN. Тем не менее Россия остается государством-наблюдателем в организации наряду с США, Японией, Индией.

В пресс-службе Минобрнауки РФ подтвердили, что сотрудничество России и CERN будет продолжаться. Так, в 2018 году планируется подписать новое соглашение об участии России во второй фазе сооружения Большого адронного коллайдера и всех экспериментов на этой установке. 

Автор: Мария Владимирова
#политика #весь мир #ран #коллайдер #cern
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Выбор редакции
Россия не придет, но русские ученые останутся. Что будет после отзыва заявки РФ на членство в CERN Россия
Россия не придет, но русские ученые останутся. Что будет после отзыва заявки РФ на членство в CERN
Институт ядерной физики Сибирского отделения Российской академии наук (СО РАН) продолжит работать с Европейской организацией по ядерным исследованиям. Как и прежде.
17:30   10 Марта 2018
7620
Польша перешла на «политический визг», защищая монополию на транзит российского газа Россия

Польша перешла на «политический визг», защищая монополию на транзит российского газа

15:24   10 Марта 2018
18286
Ведущий «Первого канала» Шейнин пожалел украинского блогера, который оплевал его в Италии Россия

Ведущий «Первого канала» Шейнин пожалел украинского блогера, который оплевал его в Италии

13:45   10 Марта 2018
33241
Грудинин для народа или народ для Грудинина? Россия

Грудинин для народа или народ для Грудинина?

11:57   10 Марта 2018
1231
Новости smi2.ru
Ведущий «Первого канала» Шейнин пожалел украинского блогера, который оплевал его в Италии

Ведущий «Первого канала» Шейнин пожалел украинского блогера, который оплевал его в Италии

 Польша перешла на «политический визг», защищая монополию на транзит российского газа

Польша перешла на «политический визг», защищая монополию на транзит российского газа

 Россия не придет, но русские ученые останутся. Что будет после отзыва заявки РФ на членство в CERN

Россия не придет, но русские ученые останутся. Что будет после отзыва заявки РФ на членство в CERN

 Военная делегация из США и Канады прибыла на территорию Донбасса

Военная делегация из США и Канады прибыла на территорию Донбасса