Россия не придет, но русские ученые останутся. Что будет после отзыва заявки РФ на членство в CERN

Институт ядерной физики Сибирского отделения Российской академии наук (СО РАН) продолжит работать с Европейской организацией по ядерным исследованиям. Как и прежде.

Заместитель директора Института ядерной физики СО РАН Алексей Васильев сообщил ИА «Политика Сегодня», что Институт без всяких ограничений продолжит сотрудничество с Европейской организацией по ядерным исследованиям (CERN), несмотря на отзыв Россией заявки на членство в этой организации.

«На характере сотрудничества нашего Института с CERN отзыв заявки РФ на членство никак не повлияет. У нас заключены двусторонние договоры между Институтом и международной организацией. Наши ученые участвуют в модернизации Большого адронного коллайдера, в подготовке новых проектов. В частности, в разработке самого крупного в истории ускорительного комплекса FCC (Future Circular Collider), который называют «коллайдером будущего», — сказал Васильев.

Он добавил, что еще осенью прошлого года в узких кругах уже знали — РФ не собирается становиться членом CERN.

CERN — самая крупная в мире лаборатория физики высоких энергий. Членами организации являются 22 страны. Россия подала заявку на ассоциированное членство в 2013 году. Ее одобрили. Члены CERN платят взносы в бюджет организации, имеют право голоса в совете организации, граждане стран-членов могут устраиваться на работу в штат CERN. Тем не менее Россия остается государством-наблюдателем в организации наряду с США, Японией, Индией.

В пресс-службе Минобрнауки РФ подтвердили, что сотрудничество России и CERN будет продолжаться. Так, в 2018 году планируется подписать новое соглашение об участии России во второй фазе сооружения Большого адронного коллайдера и всех экспериментов на этой установке.