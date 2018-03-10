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16:20   10 Марта 2018
Россия
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Мутко ждет увеличения вклада от туризма в ВВП РФ

Мутко ждет увеличения вклада от туризма в ВВП РФ

Заместитель председателя правительства РФ по вопросам спорта, туризма и молодежной политики Виталий Мутко заявил, что вклад от туризма в валовой внутренний продукт страны вырастет с 3,5 до 5%.

По его словам, это случится благодаря планам, которые заложили в новую Федеральную целевую программу по развитию внутреннего и въездного туризма до 2025 года. Мутко добавил, если к этому времени получится реализовать «все свои задумки», тогда вклад туризма в ВВП России вырастет до 5%.

Виталий Леонтьевич отметил, что у российского государства богатая культура и большой потенциал для привлечения миллионов туристов. В прошлом году РФ посетили полтора миллиона туристов из Китая, сообщал посол КНР в РФ Ли Хуэй.

Автор: Анатолий Кубарев
#россия #туризм #мутко #ввп #общество
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