Мутко ждет увеличения вклада от туризма в ВВП РФ

Заместитель председателя правительства РФ по вопросам спорта, туризма и молодежной политики Виталий Мутко заявил, что вклад от туризма в валовой внутренний продукт страны вырастет с 3,5 до 5%.

По его словам, это случится благодаря планам, которые заложили в новую Федеральную целевую программу по развитию внутреннего и въездного туризма до 2025 года. Мутко добавил, если к этому времени получится реализовать «все свои задумки», тогда вклад туризма в ВВП России вырастет до 5%.

Виталий Леонтьевич отметил, что у российского государства богатая культура и большой потенциал для привлечения миллионов туристов. В прошлом году РФ посетили полтора миллиона туристов из Китая, сообщал посол КНР в РФ Ли Хуэй.