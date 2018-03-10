Военная делегация из США и Канады прибыла на территорию Донбасса

В Донбасс прибыла военная делегация из США и Канады, что говорит о возможной попытке украинских силовиков дестабилизировать ситуацию в регионе.

Об этом заявил журналистам заместитель командующего оперативным командованием самопровозглашенной Донецкой народной республики Эдуард Басурин в субботу.

Басурин рассказал, что американские кураторы инспектируют подконтрольное украинское военное командование и подразделения оккупантов в зоне АТО. Также он поделился, что была отмечена работа военной делегации США и Канады во главе с представителем тренировочной миссии американских Сил специальных операций ВС США в штабе оперативно-тактической группировки «Донецк», а также в районе населенных пунктов Гранитное и Широкино.

Басурин считает, что прибытие в Донбасс иностранных военных делегаций является подтверждением информации «о планах украинской власти и командования существенно дестабилизировать обстановку в зоне вооруженного конфликта».

Он подчеркнул, что украинскими диверсантами были совершены попытки «выхода на наши позиции, ведения разведки и захвата наших военнослужащих в плен».