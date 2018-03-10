Выборы главы Каталонии отложили из-за кандидата, находящегося в тюрьме
Каталонский парламент отложил голосование по выборам главы региона, поскольку кандидат Жорди Санчес находится в тюрьме. Об этом сообщило издание Reuters.
Испанский Верховный суд запретил политику покинуть тюрьму на время голосования. Санчеса обвиняют в мятеже и подстрекательстве к бунту во время референдума о независимости Каталонии. Голосование прошло в октябре прошлого года.
Сторонники независимости региона оспаривают решение суда в ЕСПЧ.