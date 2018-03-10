«Кардинальные изменения экономики» — Путин о своем самом большом достижении

Президент РФ Владимир Путин в интервью ведущей телеканала NBC Мегин Келли назвал самое большое достижение и самый большой промах за время своего президентства.

В беседе с российским лидером журналистка обратила внимание на двукратный рост экономики России за то время, пока Путин руководил страной, а также на уменьшение в стране числа людей, живущих за гранью бедности. Она поинтересовалась, что именно сам президент считает своим самым большим достижением, а что, напротив, промахом.

Путин сказал, что оба ответа «будут очень близко». Крупнейшим достижением он назвал «кардинальные изменения экономики». По поводу «промаха» президент сказал следующее: