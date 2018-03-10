«Кардинальные изменения экономики» — Путин о своем самом большом достижении
Президент РФ Владимир Путин в интервью ведущей телеканала NBC Мегин Келли назвал самое большое достижение и самый большой промах за время своего президентства.
В беседе с российским лидером журналистка обратила внимание на двукратный рост экономики России за то время, пока Путин руководил страной, а также на уменьшение в стране числа людей, живущих за гранью бедности. Она поинтересовалась, что именно сам президент считает своим самым большим достижением, а что, напротив, промахом.
Путин сказал, что оба ответа «будут очень близко». Крупнейшим достижением он назвал «кардинальные изменения экономики». По поводу «промаха» президент сказал следующее:
«В то же время за чертой бедности в России все еще живет слишком много людей. Нам необходимо убирать все эти «ножницы» между людьми, зарабатывающими или очень много и очень мало. Поэтому есть много плюсов, но и ряд нерешенных на сегодня вопросов».