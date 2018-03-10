В Раде угрожают выселением всех россиян из Крыма

Депутат Верховной рады Украины, лидер организации «Меджлис крымско-татарского народа» (экстремистская организация, запрещенная в России — прим.ред.) Рефат Чубаров заявил, что все россияне обязаны покинуть Крым.

«Все россияне должны знать о том, если у них есть там где-то намерения или, не дай бог, если они это уже осуществили (переехали в Крым — прим.ред.), они будут обязаны выехать», — сказал Чубаров в эфире «Пятого канала».

По его словам, это единственная перспектива развития событий для россиян на полуострове.

Напомним, что Крым воссоединился с Россией после референдума, проведенного в 2014 году, на нем 96, 77 процентов избирателей Республики Крым и 95, 6 процентов жителей Севастополя проголосовали за возвращение Крыма в состав России.

Киев до сих пор называет Крым своей территорией, которая по их формулировке «временно оккупирована». Кремль подчеркивал, что население Крыма легитимным демократическим путем в соответствии с международным правом и Уставом ООН решило воссоединиться с Россией. Путин заключил, что вопрос Крыма закрыт окончательно.