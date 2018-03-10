Венгрия не должна мешать Украине сотрудничать с НАТО — Киев

Вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Иванна Климпуш-Цинцадзе встретилась с заместителем генерального секретаря Североатлантического альянса Роуз Гетемюллер в Брюсселе.

По ее словам, Венгрия не должна мешать сотрудничеству украинского государства и НАТО. Будапешт из-за разногласий в связи со статьей о языках украинского закона об образовании заблокировал заседание комиссии министров обороны.

Иванна Климпуш-Цинцадзе отметила, что поведение Будапешта по Киеву недопустимо. Важно единство и солидарность всех стран Североатлантического альянса, а обсуждение двусторонней повестки дня не должно ограничивать сотрудничество украинского государства с НАТО.