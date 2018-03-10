В Чите от удара током в трансформаторной будке погиб подросток 

В поселке Антипиха в Чите погиб подросток от удара электрическим током в трансформаторной будке. По этому делу следователями было возбуждено уголовное дело, сообщают на сайте управления СК РФ по Забайкальскому краю.

В сообщении говорится, что погибший был 2004 года рождения, он залез в трансформаторную будку и погиб от удара электрическим током. По признакам преступления возбудили уголовное дело, которое предусмотрено статьей «Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей».

В ходе следствия было установлено, то ЧП произошло в результате недобросовестного исполнения обязанностей ответственными за безопасную работу трансформатора. Следователи также выяснили, что дверь в будку оказалась открытой из-за халатности ее владельцев, их личности на данный момент устанавливаются.

Во время расследования установили, что трагедия произошла по причине недобросовестного исполнения обязанностей лиц, ответственных за безопасную работу трансформатора. Также стало известно, что дверь в будку была открыта, что говорит о халатности ее владельцев. Уголовное дело продолжается, а личности виновных на данный момент устанавливаются.

Напомним, что событие произошло 10 марта в районе 16 часов в поселке Антипиха города Читы.