На Мурманском шоссе произошла жуткая авария, где чудом выжил ребенок

На Мурманском шоссе перед поворотом на Морозовку в Ленинградской области водитель, предположительно, не справился с управлением и сшиб несколько деревьев. В салоне находился ребенок. Про ДТП сообщают пользователи соцсетей.

Как следует из их постов, ребенок не пострадал чудом. Фактически этим чудом оказалось детское кресло, в котором он был пристегнут.

Насколько тяжело пострадал водитель автомобиля пока не сообщается. ГАИ и МЧС на месте ДТП. Ожидаются приезд «Скорой». О причинах происшедшего пока тоже ничего неизвестно.

Очевидцы пишет в соцсетях, что автомобиль настолько сильно искорежен, что назвать его марку не представляется возможным.