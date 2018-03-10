Азербайждан и Грузия подписали план о сотрудничестве оборонных ведомств

Министр обороны Грузии Леван Изория и его коллега из Азербайджана Закир Гасанов на встрече в Баку подписали План сотрудничества оборонных ведомств на текущий год.

По информации пресс-службы минобороны Грузии, политики затронули вопросы перспективы сотрудничества. После этого диалог пошел в расширенном формате, по итогам которого министры подписали соглашение.

В конце текущего месяца запланировано подписание документа о расширении сотрудничества Грузии, Азербайджана и Турции.