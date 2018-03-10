Глава Минздрава РФ призвала не бояться проходить диспансеризацию

Министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова сообщила, что в стране изменилась медицина, поэтому россияне не должны бояться проходить профилактические осмотры и лечить болезни на ранних стадиях.

По ее словам, диспансеризация — часть медицинской помощи, поэтому ее не навязывают. Это всегда «добровольное действо», отметила Скворцова. Россиянам нужно заботиться о своем здоровье и понимать, что не должно быть так, как раньше говорили: «страшно, что что-нибудь найдут».

«Важно, что если бы нашли, то в самом начале патологического процесса», — сказала глава Минздрава РФ.

Скворцова добавила, что в таком случае можно полностью избавиться от него без последствий и жить потом десятилетия.