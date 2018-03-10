«Интернет ваш»: Путин предложил США договориться о кибербезопасности

Президент Владимир Путин в ходе интервью на телеканале NBC предложил США договориться и заключить соглашение о кибербезопасности, соблюдаемое двумя сторонами.

Российский лидер рассказал о том, что подобное предложение он высказывает не первый раз. В прошлые годы он уже выступал с такой идеей, но американская администрация экс-президента США Барака Обамы не проявляло заинтересованности по данной теме. По словам Путина, под конец срока Обамы были подвижки в этом вопросе, но они ни к чему не привели.

Президент подчеркнул, что США владеет монополией на регулирование интернет-пространства.

«Интернет — ваш. Все средства управления интернетом в руках Соединенных Штатов», — заключил Путин.

Напомним, что интервью президента Владимира Путина на телеканале NBC опубликовано на сайте Кремля.