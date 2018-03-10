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14:59   10 Марта 2018
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Собчак узнает, можно ли ей в Крым, только при пересечении границы

Собчак узнает, можно ли ей в Крым, только при пересечении границы

Глава государственной пограничной службы Украины Олег Слободян заявил, что пограничники решат, пропускать или нет в Крым кандидата на пост президента РФ Ксению Собчак, когда она попытается пересечь границу.

По его словам, украинские пограничники решат, пропускать Собчак в Крым или нет, когда она попытается пересечь границу. Ксения Анатольевна обратилась в посольство Украины и попросила разрешения посетить крымский полуостров в рамках гуманитарной миссии. В МИД Украины назвали данную ситуацию «политической шизофренией».

Госпогранслужба Украины выясняет, посещала ли Собчак Крым ранее без согласия Киева. Если этот факт подтвердится, тогда ей запретят въезд. Полуостров стал российским регионом после референдума в марте 2014 года. Президентские выборы в РФ пройдут 18 марта 2018 года.

Автор: Анатолий Кубарев
#россия #украина #крым #общество #собчак
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